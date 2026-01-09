2025 год стал для Шымкента периодом устойчивого экономического роста, крупных инвестиций и системных преобразований, направленных на повышение качества жизни и развитие современного мегаполиса, передает BAQ.kz.

По данным акимата, по итогам года экономика мегаполиса выросла на 14,2%, что позволило Шымкенту войти в число лидеров страны. За последние три года в мегаполис привлечено свыше 2 трлн тенге инвестиций, при доминирующей доле частного капитала. В ближайшие пять лет планируется привлечь ещё 6,6 трлн тенге.

Сектор малого и среднего бизнеса продолжил активное развитие — количество действующих субъектов достигло 143 тысяч. Снижение розничного налога с 4% до 2% привело к росту бюджетных поступлений и укреплению финансовой самостоятельности города. Уровень безработицы составил 4,7%, средняя заработная плата увеличилась до 334 тысяч тенге.

Одним из ключевых достижений года стало полное решение проблемы трёхсменного обучения. В рамках программы "Келешек мектептері" в городе введены в эксплуатацию 12 новых школ, что существенно улучшило условия обучения.

Продолжилось развитие спортивной и городской инфраструктуры. В Шымкенте открыты два модульных спортивных комплекса, модернизирован Центральный стадион, ведётся строительство нового стадиона на 35 тысяч мест.

В сфере инженерной и транспортной инфраструктуры достигнуты значительные результаты. Качественной питьевой водой обеспечено 99,9% жителей, электричеством — 100%, газом — 98%. За последние два года освещены 4 686 улиц, обновлено более 1 000 километров дорог.

В 2025 году в Шымкенте введено в эксплуатацию более 1 млн квадратных метров жилья, открыты новые парки и скверы, высажены десятки тысяч деревьев и расширена система видеонаблюдения. В 2026 году развитие Шымкента как комфортного, безопасного и современного города будет продолжено.