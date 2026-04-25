Шымкентец пытался выбить деньги у госоргана

В Шымкенте суд вынес приговор мужчине Е., обвинённому в вымогательстве у представителей акимата города, передает BAQ.kz.

По данным суда, в октябре 2025 года Е. опубликовал в социальных сетях пост, который, по версии следствия, наносил ущерб репутации акимата Шымкента.

После этого он встретился с представителем ведомства и предложил заключить договор на оказание информационных услуг в рамках государственных закупок на сумму 10 миллионов тенге. В случае отказа он, как установлено материалами дела, угрожал продолжить публикацию негативной информации о госоргане.

Позже, 6 ноября 2025 года, на банковский счёт, оформленный на мать подсудимого, поступило 990 тысяч тенге.

Гособвинение настаивало на реальном лишении свободы, а потерпевшая сторона просила назначить максимально строгое наказание.

Сам подсудимый признал вину лишь частично и просил не отправлять его в колонию, ссылаясь на семейные обстоятельства.

Суд признал Е. виновным в вымогательстве.

При вынесении приговора учли смягчающие обстоятельства: раскаяние, наличие пятерых малолетних детей и возмещение ущерба. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

В итоге суд назначил ему 5 лет лишения свободы. Дополнительно ему запрещено заниматься деятельностью, связанной со средствами массовой информации, сроком на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу.