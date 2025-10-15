Специализированный межрайонный суд по делам об административных правонарушений города Шымкента рассмотрел дело в отношении гражданина М., который в сентябре 2025 года на территории аэропорта умышленно выбросил сотовый телефон, принадлежащий другому человеку — С, передает BAQ.KZ со ссылкой на .

Суд признал вину правонарушителя полностью доказанной на основании его объяснений, протокола об административном правонарушении и других материалов дела. При этом суд учёл смягчающие обстоятельства — признание вины и раскаяние обвиняемого, отягчающих обстоятельств не выявлено.

В итоге М. был признан виновным по части 1 статьи 147-1 КоАП (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) и оштрафован на сумму 196 600 тенге.