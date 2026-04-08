В межрайонном суде по гражданским делам города Шымкента рассмотрели иск Т. к У. о том, чтобы освободить земельный участок и снести незаконные строения, передает BAQ.kz.

Суд установил, что ответчик построил жилой дом и ограждение на участке, принадлежащем истцу. Это подтвердило исследование специалиста. Изначально координаты земельного участка были определены неправильно, что и привело к спору.

Из-за этого права собственника истца на владение и пользование землёй были ограничены. Предложение истца выкупить участок ответчиком было отклонено.

Суд полностью удовлетворил иск и обязал ответчика снести постройки и освободить участок за свой счёт.

Решение не вступило в законную силу.