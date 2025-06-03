В Шымкенте прошёл антикоррупционный конкурс среди молодежи "Мой вклад в закон и порядок!", передает BAQ.KZ.

В зоне отдыха Арбат в Шымкенте состоялся молодежный конкурс художественных работ на антикоррупционную тему под названием "Мой вклад в закон и порядок!". В нем приняли участие около 150 человек в возрасте от 10 до 21 года, включая молодёжь с ограниченными возможностями.

Мероприятие было организовано акиматом города Шымкента совместно с Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкенту. Конкурс проходил в трёх возрастных категориях, ограничений по количеству участников не было.

Жюри оценивало работы по таким критериям, как раскрытие темы, композиция и цветовое решение. По словам Жандоса Бекасанова, руководителя управления превенции Департамента, главная цель конкурса — формирование антикоррупционной культуры среди молодежи и развитие честности в системе образования.

Молодые художники проявили креативность и выразили неприятие коррупции через живопись. Некоторые из представленных работ, по словам организаторов, не уступали произведениям профессиональных художников.

Организаторы предоставили все необходимые материалы: мольберты, бумагу, акварель и гуашь. Победители конкурса были награждены денежными призами и дипломами.