Шымкентский дилер пытался обмануть закон, продавав психотропы онлайн
Сбыт психотропов через мессенджер пресечен.
Сотрудники полиции Шымкент задержали мужчину, подозреваемого в незаконном сбыте психотропных веществ в особо крупном размере, передает BAQ.KZ.
В ходе проверки у подозреваемого изъяты свертки с порошкообразным веществом, предназначенные для дальнейшего распространения. При обыске по месту временного проживания обнаружены дополнительные партии психотропных веществ, а также предметы для их расфасовки. Общая масса изъятых веществ составила свыше 250 граммов.
По данным следствия, сбыт осуществлялся через интернет-мессенджер, а оплата поступала посредством электронных платежных систем. Подозреваемый заключен под стражу, продолжается расследование.
В полиции напомнили, что за незаконный сбыт наркотиков законодательством предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на длительный срок.
