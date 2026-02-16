Сотрудники полиции Шымкент задержали мужчину, подозреваемого в незаконном сбыте психотропных веществ в особо крупном размере, передает BAQ.KZ.

В ходе проверки у подозреваемого изъяты свертки с порошкообразным веществом, предназначенные для дальнейшего распространения. При обыске по месту временного проживания обнаружены дополнительные партии психотропных веществ, а также предметы для их расфасовки. Общая масса изъятых веществ составила свыше 250 граммов.

По данным следствия, сбыт осуществлялся через интернет-мессенджер, а оплата поступала посредством электронных платежных систем. Подозреваемый заключен под стражу, продолжается расследование.

В полиции напомнили, что за незаконный сбыт наркотиков законодательством предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на длительный срок.