На производственной площадке в Шымкенте состоялась торжественная презентация нового бренда крупнейшего фармпроизводителя Казахстана - Polpharma Santo, а также официальная демонстрация сертификата GMP Европейского союза, подтверждающего соответствие производственных процессов международным стандартам качества, передает BAQ.KZ.

АО "Химфарм", входящее в международную фармацевтическую группу Polpharma, на протяжении многих лет остается лидером отрасли в стране. С начала сотрудничества в экономику Казахстана было инвестировано более 130 миллионов долларов США, реализованы масштабные проекты, созданы сотни рабочих мест и выстроена современная система подготовки кадров на базе международных стандартов.

По словам вице-министра здравоохранения РК Тимура Муратова, Казахстан взял курс на устойчивое развитие собственной фармацевтической отрасли. Одна из приоритетных задач - увеличить долю отечественного производства лекарств и медизделий до 50% к 2029 году. "Это - вопрос лекарственной безопасности, и именно такие партнерства, как с Polpharma, позволяют двигаться к этой цели", - отметил он.

Сертификат EU GMP (Good Manufacturing Practice), полученный предприятием, открывает перед Казахстаном новые горизонты: лекарства, произведённые в Шымкенте, теперь официально признаны соответствующими тем же стандартам, что и продукция, поставляемая в страны Европейского союза. Председатель Наблюдательного совета Группы Polpharma Ежи Старак подчеркнул, что запуск бренда Polpharma Santo - это не просто смена имени, а стратегический шаг в сторону глобального качества и регионального лидерства.

Министерство здравоохранения РК подтвердило намерение углублять сотрудничество с Polpharma, расширяя объёмы локального производства и инвестиций. Это партнерство уже сегодня служит моделью для развития всего сектора, а в перспективе - может стать ключевым драйвером фармацевтической независимости Казахстана и Центральной Азии.