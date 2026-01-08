Шымкентский нефтеперерабатывающий работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе АО НК "КазМунайГаз", передает BAQ.KZ.

В компании прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о незаконной отгрузке нефтепродуктов с территории Шымкентского НПЗ и заявили, что информация о пресечении "схемы хищения" не соответствует действительности.

В КМГ подчеркнули, что перекачка нефтепродуктов осуществляется строго по инструкции с обязательным оформлением актов сдачи-приёмки, а все процессы автоматизированы и прозрачны для контролирующих органов.

Отгрузка нефтепродуктов, по данным компании, ведётся железнодорожным транспортом, а также по трубопроводу в частную организацию АО "Шымкент Мұнай Өнімдері" (АО "ШМӨ") исключительно на основании предоставленных заявок.

При этом в пресс-службе отметили, что АО "ШМӨ", упоминаемое в публикациях, не относится к ТОО "ПКОП" и находится за пределами территории завода.