Шымкентский НПЗ работает в штатном режиме – КМГ
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Шымкентский нефтеперерабатывающий работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе АО НК "КазМунайГаз", передает BAQ.KZ.
В компании прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о незаконной отгрузке нефтепродуктов с территории Шымкентского НПЗ и заявили, что информация о пресечении "схемы хищения" не соответствует действительности.
В КМГ подчеркнули, что перекачка нефтепродуктов осуществляется строго по инструкции с обязательным оформлением актов сдачи-приёмки, а все процессы автоматизированы и прозрачны для контролирующих органов.
Отгрузка нефтепродуктов, по данным компании, ведётся железнодорожным транспортом, а также по трубопроводу в частную организацию АО "Шымкент Мұнай Өнімдері" (АО "ШМӨ") исключительно на основании предоставленных заявок.
При этом в пресс-службе отметили, что АО "ШМӨ", упоминаемое в публикациях, не относится к ТОО "ПКОП" и находится за пределами территории завода.
Самое читаемое
- 17 тонн ГСМ и миллиард тенге: МВД накрыло топливный канал в Шымкенте
- Солдат срочной службы скончался в Шымкенте, возбуждено уголовное дело
- Крупный пожар в Алматы: горит склад на Северном кольце
- С 1 января штрафы в Казахстане выросли: за что теперь придётся платить до 130 тысяч тенге
- США разрешают продажи до 50 млн баррелей венесуэльской нефти