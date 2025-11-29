Шынар Акпарова назначена вице-министром просвещения РК
Постановлением Правительства Республики Казахстан Шынар Куанышовна Акпарова назначена вице-министром просвещения Республики Казахстан, передаёт BAQ.KZ.
Шынар Акпарова родилась в 1972 году в Карагандинской области. Окончила Целиноградский финансово-экономический техникум, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.
Свою карьеру она начала в 2001 году учителем русского языка и литературы, затем занимала должность заместителя директора по воспитательной работе в основной школе № 135 станции Атасу Карагандинской области. В последующие годы работала методистом и старшим методистом в профессиональных лицее № 26 и Региональном учебно-методическом центре "Сарыарқа дарыны".
С 2012 по 2023 годы Шынар Акпарова занимала различные должности в системе оценки качества образования Карагандинской области — от ведущего специалиста до руководителя департамента. С июня 2025 года она была заместителем председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК.
Назначение Акпаровой на пост вице-министра направлено на продолжение работы по совершенствованию системы образования и повышению качества образовательных услуг в Казахстане.
