Си Цзиньпин и Путин обсудили укрепление стратегического партнерства на саммите ШОС

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели переговоры в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Встреча состоялась 31 августа на фоне сложной международной обстановки и сохраняющейся геополитической напряженности.

По информации издания DW, Си Цзиньпин отметил, что российско-китайские отношения продолжают укрепляться. По его словам, несмотря на рост неопределенности в международной обстановке, перспективы сотрудничества между двумя странами остаются благоприятными.

Путин, в свою очередь, заявил, что взаимодействие Москвы и Пекина успешно развивается по всем основным направлениям. Он выделил совместные проекты в энергетике, промышленности, космической сфере, транспорте и логистике.

Российский лидер назвал всеобъемлющее партнерство и стратегическое сотрудничество между Россией и Китаем примером межгосударственных отношений с учетом сложившейся геополитической ситуации.

Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, ситуация вокруг Украины в ходе переговоров затрагивалась лишь кратко. Основное внимание стороны уделили двусторонним торгово-экономическим отношениям.

Саммит ШОС проходит в Бишкеке с участием более десяти глав государств и правительств. Среди участников — президент Ирана Масуд Пезешкиан, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.