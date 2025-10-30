Си Цзиньпин: Китай и США могут вместе нести ответственность за судьбу мира
На встрече с Дональдом Трампом председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и США, как ведущие державы, способны совместно решать мировые проблемы и добиваться конкретных результатов на благо обеих стран и всего мира, передает BAQ.KZ.
"Современный мир сталкивается со множеством серьёзных вызовов. Китай и США могут вместе нести ответственность как ведущие державы, работая на благо всего человечества. Я с нетерпением жду обмена мнениями с вами по важным вопросам", — подчеркнул Си Цзиньпин.
Он отметил, что во время визита Трампа в Малайзию стороны участвовали в подписании Совместной декларации о мире на камбоджийско-таиландской границе, в разработке которой принимали участие обе страны. Китай, по его словам, помогает Камбодже и Таиланду урегулировать пограничные споры и содействует мирным переговорам по другим региональным конфликтам.
Глава КНР также сообщил, что в ходе недавнего раунда консультаций экономические команды двух стран достигли принципиального консенсуса по ряду вопросов, вызывающих обеспокоенность сторон.
"Учитывая различия в национальных условиях, наши взгляды не всегда совпадают. Это нормально, что между двумя крупнейшими экономиками мира время от времени возникают трения", — сказал Си Цзиньпин.
Он подчеркнул, что Китай и США должны "держать верный курс" и "уверенно вести гигантский корабль двусторонних отношений вперёд".
В завершение встречи Си Цзиньпин поблагодарил Дональда Трампа за личный вклад в урегулирование международных конфликтов.
"Вы с энтузиазмом относитесь к делу мира и урегулированию горячих точек. Ценю Ваш вклад в прекращение огня в секторе Газа и в разработку Декларации мира между Камбоджей и Таиландом", — отметил китайский лидер.
