Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе второго саммита "Центральная Азия – Китай" в Астане объявил о запуске ряда новых инициатив, направленных на укрепление регионального взаимодействия и поддержку социально-экономического развития стран Центральной Азии, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Китай решил учредить в рамках данного формата четыре специализированных центра: Центр по борьбе с бедностью, Центр по обмену и сотрудничеству в области образования, Центр по борьбе с опустыниванием, Площадку по созданию благоприятных условий для торговли.

"Мы готовы в текущем году предоставить странам Центральной Азии безвозмездный грант в размере 1,5 миллиарда юаней для поддержки значимых проектов, направленных на повышение благосостояния населения и содействие развитию", - заявил Си Цзиньпин.

Кроме того, Китай намерен в ближайшие два года предоставить 3 тысячи квот на участие граждан стран Центральной Азии в курсах профессиональной подготовки.