Си Цзиньпин объявил о выделении гранта в 1,5 млрд юаней для стран Центральной Азии
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе второго саммита "Центральная Азия – Китай" в Астане объявил о запуске ряда новых инициатив, направленных на укрепление регионального взаимодействия и поддержку социально-экономического развития стран Центральной Азии, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Китай решил учредить в рамках данного формата четыре специализированных центра: Центр по борьбе с бедностью, Центр по обмену и сотрудничеству в области образования, Центр по борьбе с опустыниванием, Площадку по созданию благоприятных условий для торговли.
"Мы готовы в текущем году предоставить странам Центральной Азии безвозмездный грант в размере 1,5 миллиарда юаней для поддержки значимых проектов, направленных на повышение благосостояния населения и содействие развитию", - заявил Си Цзиньпин.
Кроме того, Китай намерен в ближайшие два года предоставить 3 тысячи квот на участие граждан стран Центральной Азии в курсах профессиональной подготовки.
Самое читаемое
- Жизнь на чемоданах: как в Астане годами ждут сноса домов и справедливой компенсации
- "Росатом" — безальтернативный лидер: кто и как будет строить первую атомную станцию в Казахстане
- Отпускные правила: Минтруда объяснил, кому положен дополнительный отдых
- "Освенцим" для животных? Казнет спорит о состоянии зоопарка в Алматы
- Главное — тариф: сколько будет стоить атомная энергия для казахстанцев?