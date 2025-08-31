Си Цзиньпин поддерживает вступление Азербайджана в ШОС
Азербайджан в настоящее время в ШОС имеет статус партнера по диалогу.
Си Цзиньпин повел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, находящимся в Китае для участия в саммите ШОС и праздновании 80-й годовщины победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии и Второй мировой войне, передает BAQ.KZ.
Как сообщает МИД КНР, во время встречи Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о поддержке вступления Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества.
"Китай поддерживает вступление Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества и готов тесно взаимодействовать с ним на многосторонней основе для защиты общих интересов глобального юга и содействия созданию сообщества, объединяющего судьбы людей", - сказал Лидер Китая.
Он добавил, что Китай готов работать с Азербайджаном для сохранения импульса динамичного развития двустороннего сотрудничества.
Отметим, что Азербайджан в настоящее время в ШОС имеет статус партнера по диалогу, но подал заявку на получение статуса страны-наблюдателя.
