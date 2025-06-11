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Си Цзиньпин посетит Казахстан по приглашению Токаева

Сегодня, 09:04
АВТОР
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Акорда Сегодня, 09:04
Сегодня, 09:04
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Фото: Акорда

По приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева 16–17 июня Казахстан с государственным визитом посетит Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, передает BAQ.KZ.

В рамках визита запланирована двусторонняя встреча на высшем уровне, на которой лидеры обсудят перспективы углубления всестороннего стратегического партнёрства между Казахстаном и Китаем. Ожидается подписание ряда двусторонних документов в сферах экономики, инфраструктуры, торговли и инвестиций.

Ключевым международным событием станет второй саммит "Центральная Азия – Китай", который пройдёт 17 июня в Астане с участием глав государств региона.

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