Президент США Дональд Трамп сообщил о результатах сегодняшнего телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.В публикации на Truth Social он отметил, что лидеры обсудили широкий спектр вопросов, включая российско-украинскую войну, торговлю сельхозпродуктами и другие актуальные темы, передаёт BAQ.KZ.

Трамп подчеркнул, что звонок стал продолжением успешной встречи в Южной Корее три недели назад, после которой стороны добились значительного прогресса по ключевым договоренностям.

По итогам переговоров стороны договорились о новых визитах: Си Цзиньпин примет участие в государственном визите в США в 2026 году, а Трамп планирует посетить Пекин в апреле того же года. Лидеры отметили важность регулярного общения для укрепления двусторонних отношений.

Трамп назвал отношения США и Китая "исключительно крепкими" и выразил уверенность, что достигнутые договоренности принесут пользу обеим странам, включая американских фермеров.