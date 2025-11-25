Си Цзиньпин посетит США с государственным визитом
Трамп назвал отношения США и Китая "исключительно крепкими" .
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент США Дональд Трамп сообщил о результатах сегодняшнего телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.В публикации на Truth Social он отметил, что лидеры обсудили широкий спектр вопросов, включая российско-украинскую войну, торговлю сельхозпродуктами и другие актуальные темы, передаёт BAQ.KZ.
Трамп подчеркнул, что звонок стал продолжением успешной встречи в Южной Корее три недели назад, после которой стороны добились значительного прогресса по ключевым договоренностям.
По итогам переговоров стороны договорились о новых визитах: Си Цзиньпин примет участие в государственном визите в США в 2026 году, а Трамп планирует посетить Пекин в апреле того же года. Лидеры отметили важность регулярного общения для укрепления двусторонних отношений.
Трамп назвал отношения США и Китая "исключительно крепкими" и выразил уверенность, что достигнутые договоренности принесут пользу обеим странам, включая американских фермеров.
Самое читаемое
- Казахстан выиграл пять золотых медалей на чемпионате Азии по гребле
- В Алматинской области зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7
- В МИРЕ: переговоры США и Украины, саммит G20 в ЮАР, операция ЦАХАЛа в Бейруте
- В Минтруда назвали размер выплат многодетным семьям на 2025 год
- Наводнения во Вьетнаме затопили 200 тысяч домов