Си Цзиньпин призвал укрепить роль ООН в мире
Пекин готов укреплять сотрудничество с ООН.
Сегодня, 15:39
В современных условиях необходимо восстановить авторитет и влияние Организации Объединённых Наций, чтобы она оставалась главной площадкой для согласования действий государств и реагирования на глобальные вызовы. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем, передаёт BAQ.KZ.
Китайский лидер подчеркнул, что Пекин готов укреплять сотрудничество с ООН, поддерживать её ключевую роль в международных делах и брать на себя ответственность за сохранение глобальной стабильности и мира.
"На фоне глубоких перемен, которых мир не видел за последние сто лет, Китай выступает источником стабильности и надёжности", — отметил Си Цзиньпин.
