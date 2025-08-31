В современных условиях необходимо восстановить авторитет и влияние Организации Объединённых Наций, чтобы она оставалась главной площадкой для согласования действий государств и реагирования на глобальные вызовы. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем, передаёт BAQ.KZ.

Китайский лидер подчеркнул, что Пекин готов укреплять сотрудничество с ООН, поддерживать её ключевую роль в международных делах и брать на себя ответственность за сохранение глобальной стабильности и мира.