В Астане стартует важный региональный саммит с участием председателя КНР Си Цзиньпина. Визит китайского лидера проходит на фоне усиливающейся глобальной нестабильности: Европа переосмысливает систему безопасности, Ближний Восток охвачен напряжённостью, Россия — в фазе внутренней трансформации и военного конфликта. Такое мнение высказал финансовый аналитик Расул Рысмамбетов, передает BAQ.KZ.

Экономист отмечает, что в этих условиях Казахстан становится островом стабильности, а его открытая внешняя политика — ключевым стратегическим активом. Как крупнейшая экономика Центральной Азии, Казахстан имеет шанс не просто участвовать в региональных процессах, но и формировать их.

По мнению финансового аналитика Расула Рысмамбетова, углублённое партнёрство с Китаем — один из важнейших векторов в условиях геополитических перемен. Он выделяет семь направлений, по которым сотрудничество между Казахстаном и КНР может выйти на новый уровень:

1. Инфраструктурные инвестиции нового поколения

Развитие железных дорог, логистических хабов, цифровых таможенных платформ и "умных" приграничных зон усиливает транзитный потенциал Казахстана как моста между Китаем, Кавказом и Европой.

2. Сотрудничество в водной и климатической сфере

Совместные программы по управлению трансграничными реками (Иле, Ертис), внедрение капельного орошения и мелиорации — приоритет для южных регионов РК, где Китай может помочь опытом.

3. Создание производственных цепочек в Казахстане

Локализация китайских производств — от автокомпонентов до агропереработки — создаёт рабочие места, усиливает промышленную базу и способствует технологическому росту.

4. Развитие зелёной энергетики и редкоземельной отрасли

Казахстан может поставлять сырьё и параллельно развивать переработку, используя китайские технологии в солнечной энергетике и аккумуляторах.

5. Финансовое партнёрство и расчёты в нацвалютах

РК может стать региональным финансовым хабом, особенно с усилением роли юаня, запуском Банка развития ШОС и ростом исламского банкинга.

6. Образование и технологии

Совместные кампусы, исследовательские проекты в области ИИ и биотехнологий, адаптация китайских решений под реалии региона — перспективное направление для взаимодействия.

7. Туризм, медицина и культурный обмен

Развитие прямых рейсов, медицинского туризма, маршрутов "Шёлкового пути" и гастрономического туризма укрепляют гуманитарные связи.

"Мы не между Востоком и Западом — мы над. Казахстан уже стал входными воротами Китая в Центральную Азию, но может — и должен — стать архитектурным центром нового евразийского пространства", — отмечает Расул Рысмамбетов. По его мнению, главное для страны — не потерять свою идентичность и ось, выстраивая партнёрства на основе прагматизма, а не зависимости.

Визит Си Цзиньпина — важный сигнал и возможность для Казахстана укрепить свои позиции в регионе и нарастить долгосрочный стратегический потенциал.