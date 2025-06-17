Двусторонние связи Казахстана и Китая действительно вступили в уникальный этап своего развития - так называемый "золотой период", когда сотрудничество выходит за рамки традиционной торговли и дипломатии, превращаясь в фундамент устойчивого социально-экономического роста и благополучия народов двух стран. Это мнение разделяет доктор исторических наук, доцент кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии Узбекистана Ранохон Турсунова, передает BAQ.KZ.

По её словам, нынешний саммит "Центральная Азия – Китай", проходящий в Астане, является знаковым событием международной политики. Его особенность в том, что это не просто традиционное многостороннее собрание, а новый формат, сосредоточенный исключительно на взаимодействии Китая с центральноазиатскими странами. Отсутствие крупных внешних игроков в этом формате подчёркивает стремление Пекина развивать прямые и равноправные отношения с регионами, выступая не просто инвестором, а партнёром по масштабным экономическим и политическим проектам.

Китай уже сегодня - крупнейший торговый партнёр Центральной Азии, а с Казахстаном товарооборот достиг рекордных 44 млрд долларов США. Саммит будет сопровождаться подписанием множества соглашений в ключевых секторах - инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства и цифровизации. Особое внимание уделяется развитию транспортных коридоров, таких как железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан и энергетическим проектам, включая газопровод Туркменистан-Китай, что существенно меняет региональную логистику и экономический ландшафт.

Не менее важным аспектом является сотрудничество в сфере безопасности. В условиях глобальной нестабильности страны Центральной Азии и Китай едины в стремлении сохранить стабильность и суверенитет региона, открыто противостоя внешнему вмешательству. Такой подход создаёт прочный фундамент для долгосрочного мира и развития.

Что касается роли председателя КНР Си Цзиньпина, то в Центральной Азии его воспринимают как "великого государственного деятеля" - не просто вежливый дипломатический штамп, а признание реального влияния и лидерства. Под его руководством Китай выступает архитектором новой многополярной мировой архитектуры, продвигая инициативы "Один пояс – один путь" и выступая центром притяжения для стран, стремящихся к независимому развитию без внешней зависимости.

Отдельно эксперт подчёркивает стратегическую важность заявлений Китая о поддержке территориальной целостности и суверенитета Казахстана. Это не декларация ради декларации, а реальный сигнал стабильности, поддержки и уважения, который позволяет Казахстану уверенно проводить свою политику, снижая риски внешнего давления и конфликтов. В свою очередь, стабильность Казахстана выгодна Китаю как крупнейшему инвестору и стратегическому партнёру в регионе.

По мнению Турсуновой, визит председателя КНР Си Цзиньпина в Астану сопровождался не только торжественным приёмом, но и символическими жестами, которые говорят о глубине и уникальности нынешнего этапа казахстанско-китайского партнёрства. Исполнение "Оды Родине" на китайском языке казахстанскими детьми - это не просто дань уважения, а знак искреннего культурного диалога и взаимного признания. Такие моменты отражают, что отношения между странами уже вышли за рамки формальных протокольных актов, они приобретают стратегический и человеческий измерения.

В целом, этот приём подчёркивает высокий статус КНР как ключевого партнёра для Казахстана и говорит о росте влияния Китая в Центральной Азии. На фоне глобальной нестабильности и сложных международных трансформаций Казахстан последовательно строит многовекторную политику, балансируя между крупнейшими державами. Торжественная встреча Си Цзиньпина - символ не только взаимного уважения, но и серьёзных намерений по углублению сотрудничества во всех сферах: от экономики и инфраструктуры до безопасности и культуры.

Как отмечает эксперт, Президент Казахстана справедливо охарактеризовал казахско-китайское взаимодействие как развивающееся беспрецедентными темпами. Это подкреплено не только подписанием 24 стратегических соглашений, но и реальными совместными проектами, охватывающими энергетику, транспорт, цифровизацию и здравоохранение. Особое значение имеют транспортные коридоры и логистические хабы, усиливающие взаимную зависимость и создающие новые возможности для региональной интеграции.

Называть нынешний этап беспрецедентным вполне оправдано, учитывая исторический сдвиг, подчеркивает Ранохон Турсунова. Если раньше Казахстан и Китай поддерживали скорее осторожные отношения, то сегодня мы видим глубокое сближение, обусловленное не только экономическими интересами, но и общими вызовами геополитической нестабильности. Китай усиленно инвестирует в регион, а Казахстан демонстрирует исключительную гибкость и дипломатическую зрелость, балансируя между крупными мировыми игроками. Для Казахстана это - новые рынки, инвестиции и технологический трансфер, для Китая - стабильный партнёр в ключевом регионе инициативы "Один пояс – один путь".

Что касается ключевых совместных проектов, стоит выделить сотрудничество в "зелёной" энергетике и водных ресурсах, лабораторию искусственного интеллекта, а также строительство газотурбинной электростанции в Атырау - все эти инициативы способствуют не только экономическому развитию, но и укреплению стратегического партнёрства. Особое внимание заслуживают проекты в рамках Шёлкового пути, которые меняют транспортную инфраструктуру региона, делая Казахстан важнейшим узлом евразийских коммуникаций.

Роль Казахстана в инициативе "Один пояс – один путь" сложно переоценить, утверждает эксперт. Географическое положение страны делает её логистическим мостом между Востоком и Западом. Транзитные маршруты через Хоргос и порт Актау обеспечивают Казахстану стратегическое преимущество, открывая доступ к новым рынкам и инвестициям. В этом смысле Казахстан - ключевой партнёр Китая и региональный лидер, успешно интегрирующийся в глобальные экономические процессы.

Таким образом, торжественный приём Си Цзиньпина и масштаб сотрудничества служат доказательством того, что казахстанско-китайские отношения переживают не просто период роста, а "золотой век", который будет определять развитие региона и задавать новые стандарты международного взаимодействия.

По мнению Турсуновой, сотрудничество Казахстана и Китая в энергетическом секторе открывает перед обеими странами возможности, которые выходят далеко за рамки традиционной торговли нефтью и газом. Это уже не просто обмен сырьём - мы наблюдаем формирование комплексного, многосекторного партнёрства, включающего нефтегазовый комплекс, электроэнергетику и динамичное развитие "зелёной" экономики.

Так, первое направление - это укрепление позиций Казахстана как одного из ключевых поставщиков энергоресурсов для Китая. Особенно важен трубопровод Атасу - Алашанькоу, который стал стратегическим транспортным коридором. Но сегодня двустороннее сотрудничество идёт дальше: совместные проекты по глубокой переработке углеводородов, например, на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе с китайским капиталом, позволяют создавать добавленную стоимость внутри страны, снижать зависимость от зарубежных логистических цепочек и стимулировать экономический рост.

Второе, не менее значимое направление - инвестиции в газовую генерацию и модернизацию энергетической инфраструктуры. Примером служит проект газотурбинной электростанции в Атырау с участием китайских компаний, который способствует диверсификации энергетического сектора и повышению его эффективности. Это не только инвестиции в экономику, но и вклад в энергетическую безопасность и стабильность региона.

Третий тренд - сотрудничество в "зелёной" энергетике и возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). Китай - мировой лидер в производстве технологий солнечной и ветровой генерации, а Казахстан обладает значительным потенциалом в этих областях. Совместные инициативы в сфере водородных технологий, меморандумы по водным ресурсам и "зелёной" энергетике открывают перед двумя странами перспективы формирования экологически устойчивых кластеров, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. Это стратегический шаг к выполнению климатических обязательств и трансформации экономики Казахстана.

Эксперт подчеркивает, что передача Казахстаном 1,5 тысячи сайгаков Китаю - это гораздо больше, чем просто экологическая инициатива. Это многоаспектный жест с глубоким смыслом, который объединяет экологическую ответственность, дипломатическое доверие и культурное единство.

Прежде всего, с экологической точки зрения, этот шаг имеет колоссальное значение. Сайгак - древний обитатель степей Центральной Азии и Китая, уникальный вид антилопы, который в XX веке на территории Китая оказался на грани исчезновения. Сегодня Казахстан - единственная страна, где благодаря целенаправленным природоохранным программам популяция сайгаков выросла с 50 тысяч до более 1,5 миллионов особей за последние два десятилетия. Передача части этих животных Китаю — это попытка восстановить естественный биологический баланс и вернуть сайгаков на их историческую родину. Это яркий пример трансграничного экологического сотрудничества, одобренного международным сообществом и важного для сохранения глобального биоразнообразия.

Однако этот акт - не только экологический. В традициях восточной культуры передача животных - это выражение мира, доверия и братства. Сайгак как символ степи, жизни и выносливости становится живым послом казахской природы и культуры. Этот дар, переданный китайскому народу, отражает уважение, общие ценности и преемственность кочевых цивилизаций, что усиливает культурные и гуманитарные связи между странами. Таким образом, сайгак приобретает статус дипломатического символа, способного укреплять партнёрство на глубинном уровне.

В политическом ключе передача сайгаков демонстрирует зрелость и самостоятельность Казахстана как международного игрока. Это яркий пример расширения "мягкой силы" страны: Казахстан не только экспортёр нефти, урана или транзитная площадка, но и активный и ответственный участник глобальной экологической политики. Этот шаг формирует позитивный международный имидж Казахстана как государства с продуманной, дальновидной стратегией сотрудничества, основанной на уважении к природе и партнёрам.