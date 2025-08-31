Си Цзиньпин заявил о готовности Китая укреплять партнерство с Вьетнамом
Обеим странам важно сохранять уверенность в собственных политических системах.
Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил стремление Китая всесторонне развивать стратегическое сотрудничество с Вьетнамом. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Фам Минь Чинем в Тяньцзине, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передаёт BAQ.KZ.
По словам китайского лидера, Пекин готов углублять обмен опытом в сфере партийного и государственного управления, поддерживать регулярные контакты на высшем уровне и расширять стратегическое взаимодействие между двумя странами.
Си Цзиньпин подчеркнул, что ведомствам и региональным властям Китая и Вьетнама следует активнее работать над тем, чтобы сотрудничество приносило более ощутимые результаты.
Он также отметил, что в условиях глобальной нестабильности и масштабных изменений обеим странам важно сохранять уверенность в собственных политических системах и выбранных моделях развития.
