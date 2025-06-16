Си Цзиньпина сопровождали истребители ВВС Казахстана по пути в Астану
В Астане начался официальный визит главы КНР.
Сегодня, 13:43
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Сегодня, 13:43Сегодня, 13:43
46Фото: Акорда
Сегодня, 17 июня, в Астану с официальным визитом прибывает Председатель КНР Си Цзиньпин. Визит проходит на фоне укрепления стратегического партнёрства между Казахстаном и Китаем, передает BAQ.KZ.
С момента пересечения границы до приземления в аэропорту столицы борт китайского лидера сопровождали истребители Сил воздушной обороны Казахстана.
В Астане Си Цзиньпина ожидают переговоры на высшем уровне, в том числе с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Ожидается подписание ряда соглашений в области экономики, энергетики, транспорта и безопасности.
Визит также приурочен к участию Си Цзиньпина в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в ближайшие дни в Астане.