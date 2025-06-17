Сидящий в колонии алматинец создавал панику по всей стране
Осуждённый алматинец устроил серию ложных тревог.
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В Алматы 44-летний мужчина получил реальный тюремный срок за серию ложных сообщений о минировании железнодорожных вокзалов, передает BAQ.KZ. Находясь в колонии, он четырежды звонил с таксофона и сообщал о якобы заложенных бомбах. Каждый звонок оборачивался полной мобилизацией экстренных служб, эвакуацией людей и блокировкой движения - но взрывчатки нигде найдено не было.
По подсчётам, действия лжетеррориста нанесли ущерб государственным структурам на сумму свыше 3,3 миллиона тенге. Проведённые экспертизы не оставили сомнений в личности звонившего, а в его словах были усмотрены признаки прямой угрозы общественной безопасности.
Суд признал мужчину виновным по статье 273 УК РК - заведомо ложное сообщение об акте терроризма - и приговорил его к четырём годам лишения свободы. Кроме того, осуждённый обязан полностью возместить причинённый ущерб и выплатить компенсации.
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