Сигареты, деньги и WhatsApp: сотрудник УИС поплатился за связь с осужденным

Уральский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении сотрудника правоохранительного органа, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в суде.

Что произошло

Подсудимый Н. работал в отделе воспитательной и социально-психологической работы среди осужденных учреждения Департамента уголовно-исполнительной системы по Западно-Казахстанской области.

С 9 февраля по 3 марта 2026 года он, находясь в личных отношениях с осужденным А., по его просьбе незаконно пронес на территорию учреждения 10 блоков, или 100 пачек сигарет.

За это сотрудник получил от осужденного 60 тысяч тенге.

Что еще установил суд

Кроме того, Н. знал, что осужденный незаконно использует на территории учреждения мобильный телефон.

Однако сотрудник не принял предусмотренные законом меры для выявления и изъятия запрещенного средства связи и не сообщил о нарушении своему непосредственному руководителю.

Более того, Н. поддерживал связь с осужденным через WhatsApp, тем самым создавая условия для незаконного использования мобильного телефона.

Какое наказание назначили

Подсудимый полностью признал свою вину.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие у Н. несовершеннолетних детей и искреннее раскаяние.

Н. признан виновным по части 2-1 статьи 361 Уголовного кодекса и приговорен к двум годам ограничения свободы.

Кроме того, на основании статьи 49 УК его лишили специального звания «старший лейтенант юстиции».

Приговор вступил в законную силу.