Крупные партии сигарет и электронных устройств для курения общей стоимостью более полумиллиарда теңге выявили на границе Казахстана. Пограничники пресекли незаконный провоз товаров в Актюбинской и Жамбылской областях.

По информации Комитета национальной безопасности (КНБ), в ноябре на автомобильном пункте пропуска «Алимбет» в Актюбинской области сотрудники Пограничной службы пресекли попытку незаконного перемещения 593 тысяч пачек сигарет.

Еще одну партию запрещенного к обороту товара выявили на границе в Жамбылской области. Там пограничники обнаружили 13 960 вейпов.

По предварительным оценкам ведомства, общая стоимость изъятых сигарет и вейпов превышает 510 млн теңге.

«Материалы по указанным фактам переданы по подследственности в компетентные органы для принятия процессуального решения», сообщили в КНБ.

Обстоятельства незаконного перемещения товаров устанавливают уполномоченные органы.