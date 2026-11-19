Сигареты и вейпы на 510 млн теңге пытались незаконно провезти через границу Казахстана
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Крупные партии сигарет и электронных устройств для курения общей стоимостью более полумиллиарда теңге выявили на границе Казахстана. Пограничники пресекли незаконный провоз товаров в Актюбинской и Жамбылской областях.
По информации Комитета национальной безопасности (КНБ), в ноябре на автомобильном пункте пропуска «Алимбет» в Актюбинской области сотрудники Пограничной службы пресекли попытку незаконного перемещения 593 тысяч пачек сигарет.
Еще одну партию запрещенного к обороту товара выявили на границе в Жамбылской области. Там пограничники обнаружили 13 960 вейпов.
По предварительным оценкам ведомства, общая стоимость изъятых сигарет и вейпов превышает 510 млн теңге.
«Материалы по указанным фактам переданы по подследственности в компетентные органы для принятия процессуального решения», сообщили в КНБ.
Обстоятельства незаконного перемещения товаров устанавливают уполномоченные органы.
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