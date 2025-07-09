В Казахстане с 1 июля 2025 года вновь поднялась минимальная розничная цена на табачные изделия. Это следует из приказа министра финансов Мади Такиева, опубликованного 8 июля, передает BAQ.KZ.

Теперь минимальная цена за пачку из 20 сигарет с фильтром или без, а также за папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком составляет 920 тенге. Для сравнения: в первом полугодии 2025 года она была на уровне 870 тенге.

Но это ещё не предел. Уже с 1 января 2026 года стоимость поднимется до 970 тенге за пачку. Таким образом, за год табачные изделия подорожают сразу на 100 тенге, что отражает как налоговую политику государства, так и стремление сократить потребление табака среди населения.

Ранее мы сообщали, что жители Астаны обменяли сигареты на инвентарь.