При этом в сельской местности показатель остается выше, чем в городах, а среди мужчин – значительно выше, чем среди женщин. Можно ли считать эти изменения устойчивой тенденцией, что могло повлиять на статистику и какие способы помогают отказаться от никотина – в материале BAQ.KZ.

По данным Бюро национальной статистики, в январе 2026 году доля курящих среди казахстанцев в возрасте 15 лет и старше составила 15,1%. Это на 2,4 процентного пункта меньше, чем годом ранее. Обследование охватило по одному человеку из 12 тысяч домашних хозяйств во всех регионах страны.

В сельской местности доля курящих составила 17,8%, в городах – 14%. Среди мужчин табак употребляют 30,5%, среди женщин – 4,9%.

Одного года недостаточно

Психолог Павлодарского филиала Республиканского научно-практического центра психического здоровья Олеся Фёдорова отметила, что снижение показателя можно считать позитивным сигналом. Однако одного года наблюдений недостаточно, чтобы говорить об устойчивой тенденции.

«Для такого вывода важно оценивать данные за несколько лет подряд и учитывать, сохраняется ли снижение в разных возрастных и социальных группах. Кроме того, необходимо анализировать не только распространенность курения, но и интенсивность потребления табака», – пояснила специалист.

По ее словам, показатель мог снизиться под влиянием сразу нескольких факторов. Среди них – повышение стоимости табачной продукции, ограничения на курение в общественных местах, информационно-профилактические кампании и рост осведомленности о рисках для здоровья.

Также постепенно меняется отношение общества к курению, которое становится менее социально приемлемым. При этом для разных людей решающими могут оказаться разные причины.

Все ли формы потребления никотина учитывает статистика

По данным Бюро национальной статистики, 98,6% курящего населения употребляют промышленно произведенные сигареты. На электронные сигареты приходится 0,4%, на системы нагревания табака – 0,9%, на другие виды табачных изделий – 0,1%.

Олеся Фёдорова не исключает, что часть пользователей электронных сигарет и систем нагревания табака может не сообщать об их употреблении во время опросов.

«Некоторые люди не воспринимают электронные сигареты или системы нагревания табака как курение и могут не указывать их использование. Кроме того, часть людей опасается осуждения и не всегда полностью раскрывает информацию. Поэтому при оценке распространенности никотиновой зависимости важно учитывать все формы потребления никотина», – рассказала психолог.

По словам специалиста, курильщики чаще всего обращаются с жалобами на кашель, одышку, снижение физической выносливости, частые респираторные инфекции, неприятные ощущения в горле, повышение артериального давления и нарушения сна.

Пользователи электронных сигарет также могут сталкиваться с раздражением дыхательных путей, сухостью во рту, учащенным сердцебиением и усилением тревожности. При длительном употреблении никотина могут наблюдаться проблемы с концентрацией внимания и эмоциональная нестабильность.

Почему в селах курят чаще

Согласно официальным данным, доля курящих в сельской местности на 3,8 процентного пункта выше, чем в городах.

По мнению Олеси Фёдоровой, на эту разницу могут влиять меньшая доступность профилактических программ и помощи при отказе от курения, особенности социальных норм и экономические условия.

«Определенную роль могут играть более высокий уровень стресса и меньшая доступность специализированной медицинской помощи. При этом ситуация может существенно различаться в зависимости от конкретного региона», – подчеркнула она.

Говоря о возрастных различиях, психолог отметила, что во многих странах потребление табака быстрее снижается среди молодежи. Этому способствуют профилактические программы, ограничения рекламы и изменение отношения к курению.



Среди людей среднего и старшего возраста показатель может снижаться медленнее, поскольку никотиновая зависимость зачастую формировалась на протяжении многих лет и приобрела устойчивый характер.

Почему трудно отказаться от никотина

По словам специалиста, в клинической практике становится больше пациентов, которые осознанно хотят отказаться от курения и интересуются способами лечения никотиновой зависимости. При этом самостоятельные попытки нередко заканчиваются возвращением к прежней привычке.

«Никотин вызывает как физическую, так и психологическую зависимость. Он воздействует на систему вознаграждения головного мозга, формируя устойчивую привычку употреблять никотин в ответ на стресс, усталость или определенные жизненные ситуации. Поэтому одного понимания вреда часто недостаточно», – объяснила Олеся Фёдорова.

Во время отказа от курения человек может столкнуться с раздражительностью, тревогой, снижением концентрации внимания и выраженной тягой к никотину.

Какие методы помогают бросить курить

Наиболее эффективным считается комплексный подход. Он включает консультацию специалиста и оценку степени никотиновой зависимости, психологическую поддержку, работу с привычками и ситуациями и триггерами.

При наличии показаний врач может назначить никотинзаместительную терапию или другие препараты. Важную роль также играют поддержка близких и регулярное наблюдение, направленное на предупреждение рецидивов.

«Сочетание поведенческой поддержки и медикаментозной терапии значительно повышает вероятность успешного отказа от курения по сравнению с самостоятельными попытками», – отметила психолог.

Некоторые люди могут отказаться от сигарет самостоятельно, особенно при умеренно выраженной зависимости. Однако при длительном стаже курения, неоднократных неудачных попытках, сильной тяге к никотину или наличии сопутствующих заболеваний рекомендуется обратиться к специалисту.

«Важно помнить, что никотиновая зависимость – это не просто привычка, а хроническое заболевание, которое может требовать профессиональной помощи. Обращение к специалисту не свидетельствует о слабости человека, а является одним из наиболее эффективных способов повысить шансы на успешный и устойчивый отказ от курения», – заключила Олеся Фёдорова.

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