В Казахстане падает спрос на традиционные сигареты, зато всё активнее покупают альтернативные табачные изделия — стики для систем нагревания и кальянный табак, передает BAQ.KZ. Об этом сообщает система Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров Tañba.

Согласно статистике за восемь месяцев 2025 года, объём производства и импорта стиков вырос на 69% по сравнению с тем же периодом прошлого года: с 48,5 млн упаковок до 82 млн. Табак для кальянов показал ещё более стремительный рост — с 766 тыс. до 1,7 млн упаковок, то есть более чем в два раза.

На этом фоне популярность сигарет снижается. Если в 2021–2023 годах в Казахстане производили и импортировали от 950 млн до 1,05 млрд пачек, то в 2024 году показатель упал до 844 млн. В 2025-м, по данным Tañba, с начала года промаркировано 626 млн упаковок, из которых 581 млн произведены внутри страны. Крупнейшие поставщики — Узбекистан, Россия и Германия. На рынке стиков почти половина продукции — отечественного производства, тогда как остальное поступает из Узбекистана, Индонезии и Польши. А вот в сегменте кальянного табака преобладает импорт: 69% продукции завозят из-за рубежа, в основном из России.