Сила небесно-голубого паспорта: какие границы открыты для казахстанцев

Казахстанский паспорт занимает первое место в Центральной Азии по возможностям международных путешествий. Согласно октябрьскому рейтингу Henley Passport Index, гражданам страны доступны 77 направлений без предварительного оформления визы, включая упрощенные варианты въезда. При этом число ходатайств о выходе из казахстанского гражданства за последние восемь лет сократилось почти в 40 раз. Какие страны открыты для казахстанцев, насколько широко представлена республика за рубежом и на какую помощь могут рассчитывать граждане вдали от Родины – в обзоре BAQ.KZ.

Куда казахстанцы могут путешествовать без визы

Небесно-голубой паспорт Казахстана открывает возможности для поездок в десятки стран Азии, Европы и Южной Америки. При этом условия въезда различаются: одни государства разрешают находиться без визы до 30 дней, другие – до 90 дней.

В числе доступных направлений – Китай, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Малайзия и Вьетнам.

Например, граждане Казахстана могут находиться в Китае без визы до 30 дней за одну поездку, в Турции – до 90 дней в течение 180-дневного периода, а в ОАЭ – до 30 дней.

В Европе безвизовый режим действует, в частности, с Сербией, Грузией и Молдовой. Возможности для путешествий есть и в Южной Америке: казахстанцы могут посещать Аргентину, Бразилию и Колумбию без визы в пределах установленных сроков.

Так, Аргентина и Бразилия разрешают краткосрочное пребывание до 30 дней.

Вместе с тем безвизовый режим не означает отсутствия других требований. В зависимости от направления путешественникам могут понадобиться обратные билеты, подтверждение проживания, медицинская страховка или электронное разрешение на въезд.

Казахстанский паспорт – первый в Центральной Азии

По данным Henley Passport Index за октябрь 2026 года, Казахстан занял 66-е место в мировом рейтинге паспортов. Гражданам республики были доступны 77 направлений без предварительного оформления визы.

По этому показателю Казахстан опередил все остальные государства Центральной Азии.

Для сравнения, Кыргызстан занял 81-е место с доступом к 59 направлениям, Узбекистан – 82-е с 57 направлениями. Таджикистан расположился на 87-й позиции, Туркменистан – на 93-й.

Индекс Henley оценивает международную мобильность владельцев паспортов. При составлении рейтинга учитываются не только полностью безвизовые направления, но и отдельные варианты упрощенного въезда, в том числе получение визы по прибытии.

Дипломатическое присутствие Казахстана охватывает 80 стран

Свобода международных путешествий – лишь одна из возможностей, связанных с гражданством. Не менее важна консульская защита за рубежом.

Согласно данным Министерства иностранных дел, опубликованным в марте 2026 года, Казахстан имеет дипломатические представительства в 80 странах мира.

В зарубежную сеть входят:

75 посольств;

28 генеральных консульств;

6 консульских учреждений;

7 постоянных представительств при международных организациях.

Таким образом, по указанным МИД категориям насчитывается 116 учреждений.

Казахстанские посольства работают в США, Великобритании, Франции, Германии, Китае, Японии, Южной Корее, Индии, ОАЭ и других государствах.

Генеральные консульства действуют, в частности, в Нью-Йорке, Стамбуле и Франкфурте-на-Майне.

Граждане могут обращаться в казахстанские дипломатические и консульские учреждения при утрате документов, чрезвычайных ситуациях, задержании или необходимости защиты своих законных прав и интересов.

При этом консульская помощь оказывается в рамках законодательства Казахстана, международных договоров и законов страны пребывания.

Казахстанцы стали реже отказываться от гражданства

На фоне расширения возможностей международных поездок внимание привлекает и статистика по вопросам гражданства.

Согласно официальной информации Акорды от 5 ноября 2026 года, за последние восемь лет количество ходатайств о выходе из казахстанского гражданства сократилось почти в 40 раз.

По итогам заседания профильной комиссии Президенту предложено принять в гражданство Казахстана 255 человек. Одновременно рекомендовано удовлетворить 43 ходатайства о выходе из гражданства.

Таким образом, количество лиц, рекомендованных к приему в гражданство на этом заседании, оказалось почти в шесть раз больше числа рекомендованных к выходу.

Вместе с тем речь идет именно о рекомендациях комиссии, а не об окончательных решениях. Приведенные показатели также не отражают общее число всех заявлений о приеме в гражданство и выходе из него.

Отмечается также интерес к казахстанскому гражданству со стороны зарубежных представителей IT-индустрии, бизнеса, инвестиционной, научной и культурной сфер.

Больше, чем документ для путешествий

Казахстанский паспорт объединяет сразу несколько важных возможностей: свободу международных поездок, принадлежность к независимому государству и право на консульскую помощь за рубежом.

Сегодня граждане республики могут посещать десятки зарубежных направлений по упрощенным правилам въезда, а дипломатическое присутствие Казахстана охватывает разные регионы мира.

При этом международная мобильность продолжает зависеть от визовой политики других государств, двусторонних соглашений и правил пересечения границ.

Небесно-голубой паспорт остается одним из символов независимого Казахстана – документом, который подтверждает гражданство и связь человека со своей страной, где бы он ни находился.