В экологической акции приняли участие 30 чемпионов мира, 20 чемпионов Азии и 10 чемпионов Казахстана по армрестлингу, передает BAQ.KZ.

Цель мероприятия — повышение экологической осознанности, воспитание любви к Родине, трудолюбия, ответственности и бережного отношения к природе среди молодёжи.

"Сегодня к уборке прибрежной зоны Шардаринского водохранилища, сбору мусора подключились не только жители района, но и гордость всей страны — чемпионы по армрестлингу. Это плоггинг стал примером для молодёжи и подрастающего поколения. Молодые спортсмены, занимающиеся армрестлингом, пообещали каждую неделю убирать этот берег, следуя примеру своих старших товарищей. Мы, представители местных СМИ, также поддержали акцию и наших спортсменов", — отметил главный редактор газеты "Өскен өңір" Сабит Лаханов.

В результате плоггинга, прошедшего на берегу Шардаринского водохранилища, участие приняли около 100 человек, было собрано почти две тонны бытовых и пластиковых отходов.

Отметим, что в рамках привлечения населения к экологической культуре в области было проведено 7263 мероприятия, в которых приняли участие около 350 тысяч жителей.

В рамках акции по области высажено более 500 тысяч деревьев. В мероприятиях было задействовано 2168 единиц спецтехники, вывезено более 8000 тонн бытового мусора и отходов. Также через телеграм-чат-бот @tazaqazbot поступило 2197 заявок, из которых 2167 были выполнены своевременно, а 30 находятся в процессе исполнения.