Создатели международного вокального мегапроекта Silk Way Star впервые поделились подробностями о том, как была задумана и реализована главная сцена шоу, а также раскрыли, чего стоит ждать зрителям в долгожданном гранд-финале, передает BAQ.KZ.

За три месяца на сцене проекта выступили артисты из 12 стран, представив более 90 уникальных номеров, каждый из которых стал отдельной визуальной и музыкальной историей.

В основе художественной концепции сценографии лежит образ Великого Шёлкового пути — символа культурного обмена и непрерывного движения вперёд. Шеф-редактор проекта Касымхан Алдашев объяснил, что главный элемент сцены — восходящая световая LED-спираль — является метафорой творческого пути артиста.

"В основе конструкции – непрерывный восходящий маршрут: от поверхности сцены к взмывающей вверх световой спирали. Для нас это путь артиста – от первого выхода на сцену к вершине международного финала", — подчеркнул он.

Многоуровневая сцена стала пространством для десятков постановочных решений — от минималистичных сольных выступлений до этнических и футуристических шоу. Главный режиссёр проекта Анатолий Фролов отметил, что визуальный символ спирали таит в себе ещё один смысл.

"Конструкция отражает идею единого пути. Внимательные зрители заметили в ней букву “S” — символ Silk Way Star и метафору восходящего движения", - сообщил он.

Команда готовила индивидуальную постановку для каждого участника. На площадке работали 15 камер, LED-пол и специально созданная спираль из LED-экранов, позволяющая адаптировать графику под музыкальный стиль артиста. В большинстве случаев постановки создавались по режиссёрскому замыслу, однако финальные штрихи артисты добавляли сами — чтобы подчеркнуть национальный характер своих номеров.

Закулисье проекта оказалось не менее впечатляющим. За каждым трёхминутным выступлением стоит труд десятков специалистов: режиссёров, операторов, звукорежиссёров, хореографов, стилистов и техников. Ассистент режиссёра Анора Абдурахманова рассказала, что перестановки сцены между номерами отрабатываются до секундной точности:

"Мы многократно репетируем перестановки до эфира, чтобы каждая секунда была выверена и соответствовала таймингу", - сказала она.

Некоторые постановки требовали сложных технических решений. Использовались специальные фермы — подвижные металлические конструкции, которые поднимались и опускались в ритме номера, создавая визуальные символы, включая образ шанырака. В ряде выступлений применялись трюковые элементы: альпинист поднимался на верхний уровень сцены, чтобы по таймингу сбрасывать реквизит для спецэффектов. Всё это выполнялось под строгим контролем безопасности.

Готовящийся гранд-финал обещает быть не похожим на предыдущие концерты. По словам Анатолия Фролова, на этот раз ставка сделана на чистое вокальное звучание.

"Мы удивляли масштабом декораций и сложной графикой. Но финал будет другим — мы решили дать артистам больше пространства для чистого вокального звучания", - добавил он.

Финалисты уже прошли генеральные репетиции и готовят свои сильнейшие номера сезона. Гранд-финал состоится 22 ноября в 20:00 на телеканале Jibek Joly. Параллельные трансляции пройдут в Казахстане, Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане и Монголии.

За звание победителя Silk Way Star будут бороться ALEM (Казахстан), Язмин Азиз (Малайзия), Автандил Абесламидзе (Грузия), Мишель Джозеф (Монголия), Чжан Хэ Сюань (Китай), Саро Геворгян (Армения), Мадинабону Адылова (Узбекистан).

Победитель будет определён по комбинированной системе: 50% — решение жюри, 50% — онлайн-голосование. Поддержать артистов можно на сайте silkwaystar.org.

Проект реализуется в рамках соглашения между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и медиакорпорацией China Media Group (CMG).