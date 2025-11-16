В Астане завершился полуфинал первого азиатского вокального мегапроекта Silk Way Star – беспрецедентного по охвату музыкального шоу, которое объединило исполнителей из 12 стран и собрало многомиллионную аудиторию зрителей по всему миру. Девятый эпизод стал одним из самых напряженных и эмоциональных в сезоне, передаёт BAQ.KZ.

По итогам полуфинала в финальную семерку вошли:

ALEM (Казахстан)

Язмин Азиз (Малайзия)

Автандил Абесламидзе (Грузия)

Мишель Джозеф (Монголия)

Чжан Хэ Сюань (Китай)

Саро Геворгян (Армения)

Мадинабону Адылова (Узбекистан)

Предпоследний эпизод стал, по признанию международного жюри, самым сложным: участники впервые выступили в дуэтах с казахстанскими артистами 6eluchchi, A.Z., Маржан Арапбаевой и Mona Songz, что позволило раскрыть их вокал в новых стилях и сочетаниях.

Полуфиналисты исполнили авторские песни, национальные произведения и хиты своих стран, демонстрируя уровень, достойный международных площадок.

География, которой еще не было

Silk Way Star стал первым вокальным проектом в Центральной Азии, объединившим артистов такого масштаба. В проекте участвуют исполнители из:

Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи.

Все они – победители международных конкурсов, известные артисты и яркие представители своих музыкальных школ.

С первых эпизодов проект превратился в крупный кросс-культурный медиапродукт, который формирует уникальное пространство творческого обмена между странами региона.

Кроме того, Silk Way Star стал одним из самых масштабных музыкальных проектов последних лет. Совокупная потенциальная аудитория трансляций в странах-участницах и на международных телеканалах превышает 1 млрд зрителей. Такой охват делает проект новым культурным брендом Центральной Азии и усиливает интерес к региональной музыкальной сцене.

Зрители от Баку до Улан-Батора

Silk Way Star выходит в эфир на:

Space TV (Азербайджан)

"Сафина" (Таджикистан)

"Музыка" и "Маданият" (Кыргызстан)

UBS и "АИСТ Глобал" (Монголия)

Zor TV (Узбекистан)

Georgian Times (Грузия)

В Казахстане эпизоды транслируются каждую субботу в 20:00 на Jibek Joly и в 22:30 на международном телеканале Silk Way.

Проект уже называют новым инструментом культурной дипломатии, платформой для объединения традиций, языков и творческих школ региона.

Финальный эпизод состоится 22 ноября и будет показан в прямом эфире на телеканале Jibek Joly в 20:00. Трансляции одновременно пройдут в Казахстане, Азербайджане, Таджикистане, Кыргызстане и Монголии.

Победитель первого азиатского мегапроекта будет определен по комбинированной системе:

50% – решение жюри, 50% – онлайн-голосование зрителей.

Каждый желающий может поддержать своего фаворита на сайте silkwaystar.org.

Silk Way Star реализуется в рамках Соглашения между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая China Media Group (CMG).