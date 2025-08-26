В Пекине состоялся форум ШОС по гуманитарному обмену-2025 "Гармония и единство: создаем будущее вместе". Участие в работе форума приняла делегация Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

На мероприятии обсудили роль СМИ в продвижении гуманитарной повестки Шанхайской организации сотрудничества, в укреплении долгосрочного партнёрства и взаимопонимания между странами. Особое внимание уделили новым технологиям, включая искусственный интеллект, большие данные и мультимедийные форматы, которые меняют современные коммуникации.

На форуме состоялась церемония старта международного музыкального шоу "Silk Way Star". Напомним, это совместный проект ТРК Президента РК и Медиакорпорации Китая CMG.

Принявший участие в работе медиа форума, заведующий отделом пропаганды ЦК КПК Ли Шулей на встрече в узком составе отметил, что масштаб проекта отражает стратегический уровень культурно-гуманитарного сотрудничества Казахстана и Китая, а также пожелал удачи проекту.

"SilkWayStar" стал новой платформой культурного единения. Это проект, который объединяет таланты, страны и народы, создавая мосты доверия и вдохновения", — подчеркнула директор Телерадиокомплекса Президента РК Раушан Кажибаева.

Глава CMG Шэнь Хайсюн на встрече с Раушан Кажибаевой отметил, первый сезон музыкального шоу выйдет в эфир на главном китайском семейно-развлекательном телеканале CCTV-3, а также подтвердил намерение снимать второй сезон уже в Китае.

Обсуждая итоги медиа форума, участники отметили его важность в преддверии Саммита ШОС, подчеркнув значимость проекта "Silk Way Star" для дальнейшего расширения культурно-гуманитарного сотрудничества стран-участниц Организации.

Напомним, в проекте "Silk Way Star" принимают участие представители 12 стран — Азербайджана, Армении, Грузии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи. Съемки музыкального шоу стартуют 26 августа 2025 года. Гранд-финал состоится 22 ноября в прямом эфире телеканала "Jibek Joly/ Silk Way" и на ведущих телеканалах стран-участниц конкурса.