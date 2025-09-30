На Земле началась геомагнитная буря категории G3+ — это один из самых мощных уровней по пятибалльной шкале космической погоды, передает BAQ.KZ со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии.

Подобная активность последний раз фиксировалась ещё 1 июня, когда по планете пришёл прямой удар от солнечного протуберанца. Сейчас же буря развивается стремительно и носит ярко выраженный характер, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.

По данным учёных, обстановка в околоземном пространстве заметно ухудшается. Несмотря на то что явных импульсных ударов пока не зафиксировано, солнечный ветер, насыщенный плотной плазмой от вспышек, начал активно взаимодействовать с магнитосферой планеты. Изначально предполагалось, что эти выбросы не достигнут межпланетного пространства, однако теперь стало очевидно: часть вещества всё же была подхвачена солнечным ветром и принесена к Земле.

Учёные предупреждают, что в условиях такой бури не исключено воздействие на энергетическую инфраструктуру. Возможны сбои в работе систем связи, нарушения в спутниковой навигации, а также влияние на работу космических аппаратов, вплоть до изменения их орбит. Прогноз дальнейшего развития событий пока отсутствует — столь высокая активность не укладывается в привычные модели.

Магнитная буря уже вызвала северные сияния в ряде регионов, а её последствия могут ощущаться в течение ближайших суток. Специалисты продолжают мониторинг и рекомендуют с осторожностью относиться к возможным сбоям в работе технических систем.