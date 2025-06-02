1 июня в 08:30 мск (10:30 по времени Казахстана) произошло событие, которое поставило в тупик даже самых опытных астрономов: к Земле с невероятной скоростью ворвалось облако плазмы, разогретое до температуры более 2 миллионов градусов, передает BAQ.KZ. Зафиксировавшие удар космические спутники ACE и DSCOVR показали скачок солнечного ветра до 1000 км/с - таких параметров не ожидал никто. Более того, плазма прибыла почти на сутки раньше всех прогнозов.

По данным Лаборатории солнечной астрономии, это может быть первый в истории случай, когда зафиксированы такие экстремальные значения температуры и скорости при столь низкой плотности плазмы. Ученые говорят, что вместо плотного потока частиц к Земле пришёл как бы "магнитный шланг" - структура, почти пустая по составу, но колоссально мощная по энергии.

Сейчас над планетой уже бушует магнитная буря, продолжающаяся более 15 часов. Индекс Kp находится на уровне G3–G4, а это значит, что на небе уже наблюдаются яркие полярные сияния - не только в арктических зонах, но и в широтах, где авроры обычно не бывают. В случае усиления бури до максимального уровня G5, сияние может накрыть даже Центральную Россию, север и центр Казахстана, север Китая и США.

Ученые признают: поведение солнечного выброса не поддаётся объяснению. Природа явления, его структура и даже сам факт столь раннего прибытия полностью расходятся с прогнозами.