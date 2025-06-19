С 20 по 22 июня в Астане на базе конноспортивного оздоровительного комплекса "Арғымақ" пройдет Кубок Республики Казахстан по конкурному прыжку через препятствия — одно из ключевых событий в национальном календаре конного спорта, передает BAQ.KZ.

Соревнования соберут сильнейших наездников со всех регионов страны. Участники выступят в двух группах ("А" и "Б") и покажут своё мастерство на шести маршрутах различной сложности. Высота препятствий варьируется от 120 до 145 см.

Турнир проводится под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI) и соответствует её высоким стандартам судейства и организации. Это гарантирует профессиональный уровень соревнований и объективное оценивание.

Призовой фонд турнира составляет 2 миллиона тенге. Победители и призёры получат кубки, дипломы и денежные призы, что станет заслуженным признанием их спортивных достижений.

Кубок также рассматривается как важный этап отбора в национальную сборную по конному спорту, а также как возможность выявить перспективных спортсменов и лошадей.

Расписание соревнований:

Дата: 20.06

Время: 10.00 - Церемония открытия;

Время: 11:00 – группа "Б" маршрут № 1. 120 см.

Время: 14:00 – группа "А" маршрут № 2. 130 см.

Дата: 21.06

Время: 10:00 – группа "Б" маршрут № 3. 125 см.

Время: 14:00 – группа "А" маршрут № 4. до 140 см.

Дата: 22.06

Время: 10:00 – группа "Б" маршрут № 5. 130 см.

Время: 14:00 – группа "А" маршрут № 6. 145 см.