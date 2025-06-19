Сильнейшие наездники соберутся в Астане
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С 20 по 22 июня в Астане на базе конноспортивного оздоровительного комплекса "Арғымақ" пройдет Кубок Республики Казахстан по конкурному прыжку через препятствия — одно из ключевых событий в национальном календаре конного спорта, передает BAQ.KZ.
Соревнования соберут сильнейших наездников со всех регионов страны. Участники выступят в двух группах ("А" и "Б") и покажут своё мастерство на шести маршрутах различной сложности. Высота препятствий варьируется от 120 до 145 см.
Турнир проводится под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI) и соответствует её высоким стандартам судейства и организации. Это гарантирует профессиональный уровень соревнований и объективное оценивание.
Призовой фонд турнира составляет 2 миллиона тенге. Победители и призёры получат кубки, дипломы и денежные призы, что станет заслуженным признанием их спортивных достижений.
Кубок также рассматривается как важный этап отбора в национальную сборную по конному спорту, а также как возможность выявить перспективных спортсменов и лошадей.
Расписание соревнований:
Дата: 20.06
Время: 10.00 - Церемония открытия;
Время: 11:00 – группа "Б" маршрут № 1. 120 см.
Время: 14:00 – группа "А" маршрут № 2. 130 см.
Дата: 21.06
Время: 10:00 – группа "Б" маршрут № 3. 125 см.
Время: 14:00 – группа "А" маршрут № 4. до 140 см.
Дата: 22.06
Время: 10:00 – группа "Б" маршрут № 5. 130 см.
Время: 14:00 – группа "А" маршрут № 6. 145 см.
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