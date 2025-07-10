Сильное наводнение в Китае: объявлено "жёлтое" предупреждение
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Национальная метеорологическая служба Китая объявила "жёлтое" предупреждение в связи с надвигающимися сильными ливнями в ряде регионов страны, передает BAQ.KZ.
Согласно прогнозу, 10-11 июля сильные дожди и грозы обрушатся на территории провинций Фуцзянь, Гуандун, Гуанси, Хайнань, Тайвань, Юньнань, Гуйчжоу, а также в муниципалитетах Чунцин и Пекин, и в регионах Сычуань, Хубэй, Шэньси, Внутренняя Монголия и Хэбэй.
Наиболее интенсивные осадки ожидаются в отдельных районах Гуандуна и Фуцзяни, где количество осадков может достигать 300 мм. В ряде регионов возможны кратковременные ливни с интенсивностью до 80 мм в час, сопровождающиеся грозами и шквалистым ветром.
Власти призывают жителей к осторожности. Местным органам рекомендовано принять меры по обеспечению безопасности, особенно в городах и на сельскохозяйственных угодьях, где может потребоваться оперативный водоотвод.
Напомним, в Китае действует четырёхуровневая система предупреждения о погодных условиях: красный цвет обозначает наивысший уровень опасности, за ним следуют оранжевый, жёлтый и синий.
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