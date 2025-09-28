Сильное землетрясение произошло в Турции
Землетрясение ощущалось в Стамбуле и Измире.
Сегодня, 19:17
113Фото: Pixabay.com
В районе Симав турецкой провинции Кютахья произошло землетрясение, передаёт BAQ.KZ.
О подземных толчках сообщило на своем сайте Главное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).
Подземные толчки магнитудой 5,4 были зафиксированы в 12:59 по местному времени. Очаг залегал на глубине 8,46 км.
