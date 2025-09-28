  • 28 Сентября, 20:44

Сильное землетрясение произошло в Турции

Землетрясение ощущалось в Стамбуле и Измире.

Сегодня, 19:17
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 19:17
Сегодня, 19:17
113
Фото: Pixabay.com

В районе Симав турецкой провинции Кютахья произошло землетрясение, передаёт BAQ.KZ.

О подземных толчках сообщило на своем сайте Главное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Подземные толчки магнитудой 5,4 были зафиксированы в 12:59 по местному времени. Очаг залегал на глубине 8,46 км.

Самое читаемое

Наверх