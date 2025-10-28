В районе Сындыргы провинции Балыкесир произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

Подземные толчки ощущались в населённых пунктах Мармары и Эгейского региона, в первую очередь в Стамбуле и Измире. Глубина эпицентра составила около 5,99 км, что, по данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD), усилило сейсмическую активность в регионе.

Министр внутренних дел Турции Али Йерликая сообщил, что в результате землетрясения обрушились два здания.

"Это пустые здания. Они были повреждены во время предыдущих землетрясений. Власти завершили первый этап поисков. В деревнях нет обрушений. Нет никаких негативных последствий для жизни. По предварительным данным, жертв нет. В настоящее время я направляюсь в зону землетрясения. Поступили сообщения о пострадавших. Речь идёт о людях, выпрыгнувших с балконов.", - подчеркнул он.

В связи с землетрясением власти приняли меры предосторожности: все школы провинции будут закрыты 28 октября, беременные женщины и сотрудники государственных учреждений с ограниченными возможностями отправлены в отпуск. Спасательные службы продолжают мониторинг ситуации и проверку пострадавших районов.