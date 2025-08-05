Вечером 5 августа, в 18:44 по времени Астаны, на юге Казахстана были зафиксированы подземные толчки. Эпицентр землетрясения находился на территории Кыргызстана, в 408 километрах южнее Алматы, передает BAQ.KZ.

По данным сейсмологов, магнитуда составила 5,9.

Толчки ощутили жители Шымкента, Тараза, а также ряда населённых пунктов в Жамбылской и Туркестанской областях. Информация о возможных разрушениях или пострадавших в Казахстане на данный момент не поступала.

Службы ЧС продолжают мониторинг ситуации. Специалисты напоминают жителям южных регионов о необходимости соблюдать меры предосторожности при повторных толчках.