Сильное землетрясение в Кыргызстане почувствовали в южных регионах Казахстана
Подземные толчки ощутили жители Шымкента и Тараза.
Сегодня, 19:16
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Сегодня, 19:16Сегодня, 19:16
117Фото: GlobalLookPress
Вечером 5 августа, в 18:44 по времени Астаны, на юге Казахстана были зафиксированы подземные толчки. Эпицентр землетрясения находился на территории Кыргызстана, в 408 километрах южнее Алматы, передает BAQ.KZ.
По данным сейсмологов, магнитуда составила 5,9.
Толчки ощутили жители Шымкента, Тараза, а также ряда населённых пунктов в Жамбылской и Туркестанской областях. Информация о возможных разрушениях или пострадавших в Казахстане на данный момент не поступала.
Службы ЧС продолжают мониторинг ситуации. Специалисты напоминают жителям южных регионов о необходимости соблюдать меры предосторожности при повторных толчках.
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