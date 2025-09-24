В ближайшие дни в Казахстане сохранится неустойчивая погода из-за прохождения атмосферных фронтальных разделов, передает BAQ.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По всей стране ожидаются дожди с грозами, а 26 сентября на западе и северо-западе, а также 27 сентября на севере и северо-западе прогнозируются сильные дожди, град и шквалы ветра.

На большей части республики синоптики прогнозируют усиление ветра, а в ночные и утренние часы на востоке и юго-востоке страны ожидаются туманы, что может осложнить дорожное движение.

Температура воздуха значительно изменится. На западе страны ночью температура понизится с 12-17 до 2-7 градусов тепла, при этом возможны заморозки до минус 2 градусов. Днем там ожидается от 10 до 23 градусов тепла. На северо-западе ночью температура упадет до 3-11 градусов, а днем составит 10-18 градусов. На севере ночью ожидается 5-13 градусов, днем – 12-25 градусов тепла.

В центральных регионах ночные температуры будут держаться на уровне 5-13 градусов, а дневные – около 20-25 градусов. На востоке страны ночная температура повысится с 0-8 до 7-15 градусов, но возможны заморозки до минус 2 градусов на севере и востоке региона. Днем воздух прогреется до 20-28 градусов.

Южные регионы Казахстана будут теплее – ночью 5-15 градусов, днем 25-30 градусов тепла. На юго-востоке ночные температуры поднимутся с 5-13 до 7-15 градусов, днем ожидается от 22 до 30 градусов тепла.