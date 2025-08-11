  • 11 Августа, 17:05

Сильные дожди и грозы идут в Казахстан: синоптики предупредили о граде и шквалах

Циклон накроет запад и север Казахстана.

Сегодня, 15:58
АВТОР
unsplash Сегодня, 15:58
Сегодня, 15:58
111
Фото: unsplash

Северо-западный циклон принесет в Казахстан дожди с грозами в ближайшие три дня, передает BAQ.KZ

На западе, северо-западе и севере страны прогнозируются сильные осадки, местами возможны град и шквалистый ветер. На юге республики сохранится жаркая и сухая погода.

Синоптики предупреждают об усилении ветра по всей стране, а в ночные и утренние часы на севере и востоке ожидается туман.

Температура воздуха на большей части страны немного понизится:

  • Запад: ночью +13…+18°C, днем +23…+31°C
  • Северо-запад: ночью +8…+20°C, днем +18…+28°C
  • Север: ночью +10…+17°C, днем +18…+23°C
  • Юг: ночью +13…+23°C, днем +27…+37°C

В других регионах существенных изменений в температуре не прогнозируется.

