Сильные дожди и грозы идут в Казахстан: синоптики предупредили о граде и шквалах
Циклон накроет запад и север Казахстана.
Сегодня, 15:58
Северо-западный циклон принесет в Казахстан дожди с грозами в ближайшие три дня, передает BAQ.KZ.
На западе, северо-западе и севере страны прогнозируются сильные осадки, местами возможны град и шквалистый ветер. На юге республики сохранится жаркая и сухая погода.
Синоптики предупреждают об усилении ветра по всей стране, а в ночные и утренние часы на севере и востоке ожидается туман.
Температура воздуха на большей части страны немного понизится:
- Запад: ночью +13…+18°C, днем +23…+31°C
- Северо-запад: ночью +8…+20°C, днем +18…+28°C
- Север: ночью +10…+17°C, днем +18…+23°C
- Юг: ночью +13…+23°C, днем +27…+37°C
В других регионах существенных изменений в температуре не прогнозируется.
