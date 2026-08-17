Сильные дожди накроют несколько регионов Казахстана
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На большей части Казахстана в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода. Атмосферные фронты принесут дожди, грозы, град и усиление ветра. Без осадков преимущественно останется юг страны.
На севере, востоке и в центре республики ночью и утром местами прогнозируется туман.
Где пройдут сильные дожди
Наиболее интенсивные осадки ожидаются 19–20 августа в северных областях. 20 августа сильные дожди прогнозируются также в центральных и южных регионах.
Одновременно между регионами сохранится большой температурный контраст. Пока на севере заметно похолодает, запад Казахстана столкнется с сильной жарой.
От +18 до +41
В западных областях днем ожидается +30…+38 градусов, а в отдельных районах Мангистауской области воздух может прогреться до +41.
В других регионах прогнозируется:
- Актюбинская область – +27…+35;
- Костанайская область – +20…+30;
- север Казахстана – похолодание до +18…+22;
- центр и восток – +18…+30;
- юг – +30…+37;
- юго-восток – +28…+35 градусов.
Таким образом, в ближайшие дни на севере страны погода станет заметно прохладнее, тогда как на западе сохранится аномально высокая температура.
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