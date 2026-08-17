На большей части Казахстана в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода. Атмосферные фронты принесут дожди, грозы, град и усиление ветра. Без осадков преимущественно останется юг страны.

На севере, востоке и в центре республики ночью и утром местами прогнозируется туман.

Где пройдут сильные дожди

Наиболее интенсивные осадки ожидаются 19–20 августа в северных областях. 20 августа сильные дожди прогнозируются также в центральных и южных регионах.

Одновременно между регионами сохранится большой температурный контраст. Пока на севере заметно похолодает, запад Казахстана столкнется с сильной жарой.

От +18 до +41

В западных областях днем ожидается +30…+38 градусов, а в отдельных районах Мангистауской области воздух может прогреться до +41.

В других регионах прогнозируется:

Актюбинская область – +27…+35;

– +27…+35; Костанайская область – +20…+30;

– +20…+30; север Казахстана – похолодание до +18…+22;

– похолодание до +18…+22; центр и восток – +18…+30;

– +18…+30; юг – +30…+37;

– +30…+37; юго-восток – +28…+35 градусов.

Таким образом, в ближайшие дни на севере страны погода станет заметно прохладнее, тогда как на западе сохранится аномально высокая температура.