Сильные ливни вызвали подтопления и перебои в движении транспорта в Стамбуле

Проливные дожди с грозами, обрушившиеся на Стамбул, привели к подтоплению улиц и осложнили движение транспорта в нескольких районах города. Об этом сообщает Haber Global.

По данным телеканала, наиболее сложная ситуация сложилась в районах Бешикташ, Фатих, Шишли, Бакыркёй, Султангази и Кагытхане.

Из-за интенсивных осадков оказались подтоплены автомобильные дороги и пешеходные переходы, что вызвало затруднения в движении транспорта и передвижении пешеходов.

Информация о пострадавших или значительных разрушениях на данный момент не поступала.