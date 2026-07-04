Сильные ливни вызвали подтопления и перебои в движении транспорта в Стамбуле
Из-за непогоды подтоплены улицы и пешеходные переходы в нескольких районах города.
Сегодня 2026, 17:18
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Сегодня 2026, 17:18Сегодня 2026, 17:18
55Фото: Pixabay.com
Проливные дожди с грозами, обрушившиеся на Стамбул, привели к подтоплению улиц и осложнили движение транспорта в нескольких районах города. Об этом сообщает Haber Global.
По данным телеканала, наиболее сложная ситуация сложилась в районах Бешикташ, Фатих, Шишли, Бакыркёй, Султангази и Кагытхане.
Из-за интенсивных осадков оказались подтоплены автомобильные дороги и пешеходные переходы, что вызвало затруднения в движении транспорта и передвижении пешеходов.
Информация о пострадавших или значительных разрушениях на данный момент не поступала.
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