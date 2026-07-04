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Сильные ливни вызвали подтопления и перебои в движении транспорта в Стамбуле

Из-за непогоды подтоплены улицы и пешеходные переходы в нескольких районах города.

Сегодня 2026, 17:18
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 17:18
Сегодня 2026, 17:18
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Фото: Pixabay.com

Проливные дожди с грозами, обрушившиеся на Стамбул, привели к подтоплению улиц и осложнили движение транспорта в нескольких районах города. Об этом сообщает Haber Global.

По данным телеканала, наиболее сложная ситуация сложилась в районах Бешикташ, Фатих, Шишли, Бакыркёй, Султангази и Кагытхане.

Из-за интенсивных осадков оказались подтоплены автомобильные дороги и пешеходные переходы, что вызвало затруднения в движении транспорта и передвижении пешеходов.

Информация о пострадавших или значительных разрушениях на данный момент не поступала.

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