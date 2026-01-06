Сильные снегопады парализовали Европу
Пробки, отмены рейсов и поездов и закрытие школ.
Последние дни Европа борется с суровой зимней погодой. Экстремальные температуры и сильные снегопады привели к отмене рейсов и поездов, пробкам на дорогах, а также к закрытию школ во многих странах, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD.
Особенно сильно пострадали Нидерланды: погодные условия и технические неполадки практически полностью парализовали железнодорожное сообщение. В амстердамском аэропорту Схипхол, важном международном транспортном узле, вчера пришлось отменить почти 700 рейсов — это более половины из примерно 1200 запланированных взлётов и посадок.
В парижских аэропортах Шарль-де-Голль и Орли авиакомпании были вынуждены отменить 15% своих рейсов. В Великобритании также были отменены рейсы в нескольких аэропортах.
Францию охватили пробки общей длиной около 1000 километров: в Нормандии, Бретани и вокруг Парижа. В Нормандии в результате ДТП, связанных с погодными условиями, погибли как минимум пять человек.
Снег и мороз затормозили и высокоскоростные поезда: французский TGV был вынужден снизить скорость с 300 до 200 км/ч. В Париже было приостановлено автобусное сообщение, а также движение на некоторых трамвайных линиях.
В Великобритании были закрыты сотни школ: только в Северной Ирландии, по данным властей, прекратили работу 212 учреждений. Англия, Шотландия и Уэльс также пострадали от массовых закрытий учебных заведений.
Кроме того, компания Eurostar, чьи поезда соединяют Великобританию с материковой Европой, посоветовала пассажирам на маршрутах между Лондоном и Нидерландами отложить поездки. Из-за плохих погодных условий в Нидерландах поезда могли курсировать лишь до Брюсселя.
Даже на Балеарских островах в Испании наблюдали плотный снегопад: на Майорке и в большинстве других регионов власти объявили третий по уровню опасности — жёлтый — уровень тревоги.
Польские железные дороги тоже сообщили о многочасовых задержках и отменах поездов из-за сильных снегопадов. Об отменах рейсов также сообщалось в аэропортах Боснии и Герцеговины и Швеции.
