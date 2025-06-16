В ночь на 15 июня, в 04:01 по времени Астаны, на Солнце произошла самая мощная вспышка текущего месяца - вспышка класса M6.8, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН, передает BAQ.KZ. Несмотря на то что вспышка не несла угрозы для Земли, она стала важным индикатором возросшей солнечной активности.

С середины недели специалисты фиксировали постепенный рост вспышечной активности, который резко усилился за последние сутки. Особенно примечательно, что в северном полушарии Солнца зафиксирован резкий рост числа и площади солнечных пятен.

"Самая крупная группа пятен уже настолько велика, что её можно заметить даже с Земли - через камеру смартфона, если использовать фильтр или наблюдать через тонкую облачность", - отметили астрономы.

По прогнозам ученых, почти со 100% вероятностью в ближайшие двое суток ожидаются новые вспышки уровня M, а шанс на вспышки высшего класса X составляет около 20% и может возрасти.

Крупные активные зоны на Солнце будут направлены в сторону Земли как минимум до 18–19 июня. Это означает, что существует вероятность выбросов корональной массы, которые могут достичь нашей планеты.

Пока что геомагнитная обстановка остаётся спокойной. Всплеск солнечного ветра, наблюдавшийся ранее из корональной дыры, достиг умеренной скорости около 500 км/с и не представляет угрозы в виде магнитных бурь.

Тем не менее ученые советуют следить за обновлениями: ситуация на Солнце может быстро измениться. В ближайшие дни нас ждут новые наблюдения, а возможно - и новые рекорды солнечной активности.