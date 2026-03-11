Сильный буран повредил дымовую трубу на заводе ферросплавов в Аксу
Жертв и пострадавших нет.
Сегодня 2026, 01:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 01:35Сегодня 2026, 01:35
132Фото: kazchrome.com
На территории завода ферросплавов в Аксу обрушилась дымовая труба, передает BAQ.kz.
В плавильном цехе №1 в результате шквального ветра произошло падение фрагмента дымовой трубы печи №15. Обошлось без жертв и пострадавших. В информационном сообщении говорится, что инцидент носит локальный характер и не повлиял на производственный процесс. Техническое обследование данного объекта проводилось в установленные сроки - в 2023 году.
Из-за погодных условий на предприятии создан оперативный штаб, организовано дежурство ответственных служб.