Сильный буран повредил дымовую трубу на заводе ферросплавов в Аксу

Жертв и пострадавших нет.

Сегодня 2026, 01:35
Фото: kazchrome.com

На территории завода ферросплавов в Аксу обрушилась дымовая труба, передает BAQ.kz.

В плавильном цехе №1 в результате шквального ветра произошло падение фрагмента дымовой трубы печи №15. Обошлось без жертв и пострадавших. В информационном сообщении говорится, что инцидент носит локальный характер и не повлиял на производственный процесс. Техническое обследование данного объекта проводилось в установленные сроки - в 2023 году.

Из-за погодных условий на предприятии создан оперативный штаб, организовано дежурство ответственных служб.

