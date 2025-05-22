Сильный дождь и гроза: штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий.
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В Астане, Алматы, Шымкенте и ряде областей РК объявили штормовое предупреждение из-за грозы, дождя, ветра и высокой пожарной опасности, передает BAQ.KZ.
Сильный дождь, град, шквал, гроза, ветер и высокая пожарная опасность прогнозируются в Алматинской области.
В Алматы – сильный дождь, гроза, град и ветер.
Гроза, шквал, пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской области.
Гроза, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Шымкенте, Актюбинской области и Улытау.
Туман и высокая пожарная опасность ожидаются в Мангистау.
Гроза, град, шквал, ветер и высокая пожарная опасность – в Карагандинской, Павлодарской областях и ВКО.
Гроза, град, шквал и ветер – в Астане.
В Костанайской области и СКО – сильный дождь, гроза, град, шквал, туман, ветер и высокая пожарная опасность.
В области Абай – гроза, град, шквал, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность.
Гроза, пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской области.
Гроза – в ЗКО.
Сильный дождь, гроза, град, шквал, пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Жамбылской области.
Сильный дождь, град, шквал, гроза, ветер и высокая пожарная опасность – в Акмолинской области.
В Атырауской области сохранится высокая пожарная опасность.
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