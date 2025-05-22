Сегодня, 18:29

Сегодня, 18:29

В Астане, Алматы, Шымкенте и ряде областей РК объявили штормовое предупреждение из-за грозы, дождя, ветра и высокой пожарной опасности, передает BAQ.KZ.

Сильный дождь, град, шквал, гроза, ветер и высокая пожарная опасность прогнозируются в Алматинской области.

В Алматы – сильный дождь, гроза, град и ветер.

Гроза, шквал, пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской области.

Гроза, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Шымкенте, Актюбинской области и Улытау.

Туман и высокая пожарная опасность ожидаются в Мангистау.

Гроза, град, шквал, ветер и высокая пожарная опасность – в Карагандинской, Павлодарской областях и ВКО.

Гроза, град, шквал и ветер – в Астане.

В Костанайской области и СКО – сильный дождь, гроза, град, шквал, туман, ветер и высокая пожарная опасность.

В области Абай – гроза, град, шквал, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность.

Гроза, пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской области.

Гроза – в ЗКО.

Сильный дождь, гроза, град, шквал, пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Жамбылской области.

Сильный дождь, град, шквал, гроза, ветер и высокая пожарная опасность – в Акмолинской области.

В Атырауской области сохранится высокая пожарная опасность.