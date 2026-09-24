Сильный Эль-Ниньо может принести Центральной Азии ливни и паводки

Формирующийся в Тихом океане Эль-Ниньо может стать одним из самых сильных за всю историю наблюдений. Для части Центральной Азии это обычно означает больше осадков и повышенный риск сильных паводков, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Всемирная метеорологическая организация ожидает, что явление достигнет пика к началу 2027 года. Оно способно вызвать в разных частях планеты экстремальную жару, засухи, сильные дожди, наводнения и потери урожая.

В сентябре температура поверхности экваториальной части Тихого океана оказалась на 3,05 градуса выше нормы. Это самая высокая аномалия для Эль-Ниньо за весь период наблюдений. Для сравнения, порог начала явления составляет всего 0,5 градуса.

Термин «супер Эль-Ниньо» официально ВМО не применяет. При этом организация прогнозирует развитие нынешнего явления до категории «очень сильного» с заметным влиянием на температуру и количество осадков.

Эль-Ниньо возникает в среднем раз в два-семь лет. Он связан с ослаблением пассатов и прогревом восточной части Тихого океана, после чего меняется распределение осадков и температуры в разных регионах планеты.

Для Центральной Азии один из возможных эффектов связан с ростом количества осадков. Reuters отмечает, что некоторые районы региона во время Эль-Ниньо обычно получают больше дождей, что может приводить к опасным паводкам.

Одновременно сочетание Эль-Ниньо и глобального потепления может сделать 2027 год самым жарким за всю историю наблюдений.

Исследователи Climate Impact Lab допускают, что из-за дополнительной жары до февраля может произойти около 451 тысячи избыточных смертей по всему миру. Системы раннего предупреждения и защита людей, работающих на открытом воздухе, способны существенно снизить этот показатель.

Эль-Ниньо сам по себе не вызван изменением климата. Но более высокая средняя температура планеты усиливает его последствия, делая жару, засухи, ливни, пожары и неурожаи более тяжелыми.

По прогнозу Всемирной продовольственной программы ООН, к концу 2027 года из-за развивающегося Эль-Ниньо почти 50 миллионов человек могут столкнуться с риском острого голода.