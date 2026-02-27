С 27 февраля по 7 марта на территории Алматинской области ожидаются осадки в виде дождя со снегом, передает BAQ.KZ.

Изменение погодных условий приведёт к образованию гололеда на дорогах, что значительно усложнит движение транспортных средств.

В связи с этим водителей просят быть предельно внимательными, строго соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между автомобилями. По возможности рекомендуется воздержаться от дальних поездок.

В случае чрезвычайной ситуации жители и гости региона могут обратиться по телефону 1403.

Специалисты предупреждают: соблюдение правил дорожного движения в период гололеда и осадков может спасти жизнь и предотвратить аварии.