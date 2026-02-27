Сильный гололед и осадки парализуют движение в Алматинской области
Сегодня 2026, 15:32
98Фото: freepik.com
С 27 февраля по 7 марта на территории Алматинской области ожидаются осадки в виде дождя со снегом, передает BAQ.KZ.
Изменение погодных условий приведёт к образованию гололеда на дорогах, что значительно усложнит движение транспортных средств.
В связи с этим водителей просят быть предельно внимательными, строго соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между автомобилями. По возможности рекомендуется воздержаться от дальних поездок.
В случае чрезвычайной ситуации жители и гости региона могут обратиться по телефону 1403.
Специалисты предупреждают: соблюдение правил дорожного движения в период гололеда и осадков может спасти жизнь и предотвратить аварии.
