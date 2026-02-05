Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью телеканалу Geo news, которое состоялось в рамках его государственного визита в Пакистан, заявил, что считает Дональда Трампа сильным и дальновидным лидером, который ставит национальные интересы своей страны на первое место, передает BAQ.KZ.

В интервью журналист поинтересовался, как Касым-Жомарт Токаев оценивает текущую ситуацию в США и особенно внутреннюю политику президента Дональда Трампа. На что Глава госдуарства ответил следующее:

– Президент Трамп — сильный и дальновидный лидер, который ставит национальные интересы своей страны на первое место. Это ясно отражается в высоких экономических показателях экономики США, а также в проводимых в настоящее время масштабных реформах, особенно в социальной сфере. Я являюсь убежденным сторонником его акцента на разумной политике и восстановлении правопорядка. Аналогично, в Казахстане мы проводим твердую политику в области правопорядка, чтобы сделать нашу страну сильнее в сегодняшней сложной глобальной обстановке. На мой взгляд, все граждане должны соблюдать закон и уважать правоохранительные органы, избегая при этом любых препятствий.

Напомним, 3-4 февраля Глава государства с государственным визитом посетил Пакистан, где провел переговоры с его Президентом Асифом Али Зардари.