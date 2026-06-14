Сильный ливень затопил улицы села Таучик в Мангистауской области

После мощного ливня улицы села Таучик в Мангистауской области оказались под потоками воды. Видео последствий непогоды распространилось в социальных сетях и вызвало активное обсуждение среди пользователей.

По информации Lada.kz, на кадрах видно, как дождевые потоки стремительно движутся по сельским улицам, превращая дороги в настоящие водные русла. Многие комментаторы отметили необычную для региона интенсивность осадков, а также обратили внимание на вопросы водоотведения в населенном пункте.

Как сообщил аким села Таучик Нуржан Бактыбаев, сильный дождь продолжался около восьми минут. Наиболее интенсивные осадки наблюдались ночью — примерно с 01:00 до 02:00, а затем утром около 10 часов. Именно в это время были сняты видеокадры, распространившиеся в интернете.

По словам главы села, несмотря на впечатляющие последствия ливня, серьезного ущерба удалось избежать.

«Жалоб от жителей не поступало. Подтоплений жилых домов и протекания крыш не зафиксировано. Основная масса воды ушла в сторону моря», — отметил Нуржан Бактыбаев.

В местных исполнительных органах подчеркнули, что ситуация находится под контролем, а угрозы для населения и объектов инфраструктуры не возникло.